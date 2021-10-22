Жители Тюмени, проживающие в коммунальных квартирах, могут приобрести жилплощадь за полцены. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени, проживающие в коммунальных квартирах (собственники или наниматели), в которых освободилось муниципальное жилое помещение, могут приобрести жилплощадь за полцены от рыночной стоимости. Им даже предоставят рассрочку до 5 лет, если внесен первоначальный платеж в размере 30% от цены продажи помещения.

– Предположим, стоимость освободившегося жилого помещения, согласно отчету о рыночной стоимости, составляет 400 000 рублей. С учетом 50-процентной скидки цена продажи помещения составит 200 000 рублей. В случае рассрочки нужно будет внести сумму первоначального взноса в размере 60 000 рублей. Остаток составит 140 000 рублей. Сумма ежемесячного платежа составит всего 2 333 рублей, – разобрали ситуацию в департаменте имущественных отношений.

Чтобы купить жилое помещение в коммунальной квартире, нужно быть собственником или нанимателем жилого помещения в той же коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение; также нужно быть обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 18 кв. м (при этом учитывается общая площадь всех жилых помещений, которыми вы владеете).