«Я всегда с собой беру…»: врачи воспользовались видеокамерой, чтобы удалить тюменке аппендикс

Врачи воспользовались видеокамерой, чтобы удалить тюменке аппендикс. Фото - "ОБ № 15 I Областная больница № 15" в ВК.

Хирурги Областной больницы № 15, которая находится в селе Нижняя Тавда, воспользовались видеокамерой, чтобы удалить пациентке аппендикс. Лапароскопический метод они применили впервые.

Восемнадцатилетняя девушка поступила в медучреждение с острыми болями в животе, ей нужно было срочно проводить операцию.

– Новое оборудование позволило нижнетавдинским хирургам сделать пациентке операцию с помощью трех крохотных проколов, через которые к месту вмешательства были подведены видеокамера на гибкой трубке и необходимые инструменты, – сообщила пресс-секретарь ОБ №15 Дарья Ровбут.

На память пациентке остались только крохотные шрамики, от которых при желании будет легко избавиться. Хирурги этой больницы намерены и дальше планомерно внедрять различные виды малоинвазивных операций.