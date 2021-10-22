Тюменского пенсионера оштрафовали на 7 500 рублей за отсутствие маски в магазине. Фото: Вадим Бегун

Пенсионера из Сладковского района оштрафовали на 7 500 рублей за отсутствие маски. Тем самым он нарушил правила поведения при чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 5 августа 2021 пожилой человек находился в торговом зале магазина «Березка-3» без медицинской маски, подвергая опасности рядом находящихся людей.

– При этом он знал, что уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В судебном заседании мужчина вину признал, – отметили в ведомстве.

В итоге пенсионера оштрафовали на 7 500 рублей. Суд назначил штраф менее минимального размера из-за преклонного возраста нарушителя.