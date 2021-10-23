Погода на 23 октября 2021 года в Тюмени: мелкий дождь будет идти целый день

В Тюмени мелкий дождь будет идти целый день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 октября, весь день в Тюмени будет облачным. Ночной дождь к утру растеряет свою силу, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью плюс 5 – 6, днем ожидается плюс 11 – 9. Вечером столбики термометров покажут плюс 8 – 6 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на западный, со скоростью 4 – 7 метров в секунду.

23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: «рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).