Андрей Пантелеев станет курировать тюменскую культуру. Фото: Андрей Пантелеев.

Координация деятельности департамента культуры Тюменской области возложена на заместителя губернатора Андрея Пантелеева. По информации оперативного штаба региона, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Андрей Вадимович Пантелеев родился в Тюмени. В 2000 году окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (ныне ТИУ). С 2010 года Андрей Пантелеев занимал должность начальника управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.