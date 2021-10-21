Отдаленное село юга Тюменской области подключили к электроснабжению. Фото - "Россети Тюмень".

Отдаленное село Кускургуль, которое находится на юге Тюменской области, подключили к электроснабжению. Там построили трансформаторную подстанцию и новую линию электропередачи. Сделано это было в рамках договора технологического присоединения АО «Россети Тюмень» с администрацией района. Объем инвестиций составил около 60 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить местную школу централизованным электроснабжением, энергетикам пришлось на славу потрудиться. Они построили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и 35 км линий электропередачи. Причем 30 из них пришлось прокладывать в земле. А в болотистой местности специалисты «прокалывали» почву на глубину до полутора метров, потом туда укладывали бронированный кабель в полиэтиленовой трубе. Хорошо помогли им активисты из числа жителей села. В процессе доставки материалов и бригад в село они помогали находить безопасные маршруты через непроходимые болота Нижнетавдинского района.

На основе уже построенной инфраструктуры электроснабжение получили и жители 45 домов. Следить за энергопотреблением будут специальные счетчики, они автоматически передают показания в ресурсоснабжающую организацию.

– Кускургуль – это уникальное национальное село сибирских татар, в котором живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа. Я искренне благодарен за большую работу по строительству энергообъектов. Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение, – отметил заместитель главы Нижнетавдинского района Николай Рыгалов.

СПРАВКА «КП»

Село Кускургуль, в котором проживают всего 130 человек, находится в 157 километрах от Тюмени. Там нет развитой инфраструктуры – в населенном пункте отсутствует даже сотовая связь. Добраться до Кускургуля можно вертолетом или на болотоходе.

Ранее электроснабжение было автономным – за счёт дизель-генераторов. Благодаря государственной программе Тюменской области энергетики разработали проект, учитывающий сложную логистику и ландшафт местности.