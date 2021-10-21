Тюменскому спортсмену, получившему тяжелые травмы в схватке с медведем, поможет Международная Ассоциация бокса. Фото - Федерация бокса Тюменской области.

Тюменскому спортсмену, получившему тяжелые травмы в схватке с медведем, поможет Международная ассоциация бокса и Федерация бокса России. Они полностью возьмут на себя его лечение.

– Мы уже на связи с семьей Ильи, окажем всестороннюю поддержку ему и его родителям. От лица всего боксерского сообщества сожалеем о случившемся, со своей стороны будем следить за состоянием Ильи. Полностью возьмем на себя всё финансовое обеспечение и лечение спортсмена, – сообщил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

По его словам, Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации: «Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что боксера врачи ввели в искусственную кому. В местном департаменте здравоохранения от комментариев воздерживаются: «Эта информация составляет врачебную тайну».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбаки, пострадавшие под Тюменью в схватке с медведицей, могли сами спровоцировать животное

Местные жители подозревают, что мужчины поехали вовсе не на рыбалку (подробнее)