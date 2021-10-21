Как будут работать школы и детские сады в нерабочие дни в Тюмени с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Фото: Вадим Бегун

С 30 октября по 7 ноября в учебных заведениях Тюменской области объявлены каникулы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

– Нерабочие дни во время каникул объявлены для всех сотрудников школ региона. В вузах и средних специальных учебных заведениях в эти даты также будут каникулы, а для сотрудников – нерабочие дни, – отметил директор регионального департамента образования и науки.

По словам Райдера, в детских садах организуют дежурные группы для детей тех родителей, которые продолжают работать с 30 октября по 7 ноября. В течение следующей недели будут принимать заявки для комплектования дежурных дошкольных групп детей, посещающих детские сады.

Также стало известно, что в учебных заведениях Тюменской области, где каникулы объявлены до 30 октября, они будут продлены до 7 ноября. В региональных учреждениях дополнительного образования с 30 октября по 7 ноября тоже будут каникулы.