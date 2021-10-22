В Тюмени 22 октября 2021 года отключат сразу семь светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 12.00 до 17.00 отключение произойдет в районе автовокзала на улице Пермякова, на пересечении улиц Пермякова и Энергетиков; с 16.00 до 17.00 – в районе дома № 83 на улице Харьковской; с 9.00 до 16.00 – в районе дома № 16 на улице Бабарынка; с 8.00 до 20.00 – на пересечении улиц Комсомольской и Свердлова; Свердлова и Даудельной; Свердлова и Елецкой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.