Нефтяники провели экологический урок для воспитанников детского сада «Умка». Фото предоставлено "КП".

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели экологический урок в губкинском детском саду «Умка». Воспитанникам подготовительной группы нефтяники рассказали о Красной книге ЯНАО, в которую занесено 139 видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Дети узнали, что книга называется красной потому, что этот цвет – сигнал бедствия, который подают нам обитатели живого мира. Дошколятам рассказали о самом крупном и красивом животном северных широт – белом медведе, которого под свою защиту взяла «Роснефть». Нефтяная компания реализует комплексную программу по поддержке и защите этих животных, в том числе спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей. С 2014 года под опекой «Роснефти» находятся белые медведи во всех 16 зоопарках России, нефтяная компания обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 35 белых медведей.

После презентации нефтяники рассказали детям о вторичном использовании пластика как ещё одной возможности спасать нашу планету от мусора, а затем провели мастер-классе по изготовлению цветочных горшочков из пластиковых бутылок. Воспитанники детского сада с удовольствием их украсили и посадили в грунт семена полезных трав.

Фото предоставлено "КП".

Детскому саду «Умка» сотрудники «РН-Пурнефтегаза» приготовили уникальный подарок – печатный вариант Красной книги ЯНАО, изготовленный по спецзаказу. В продаже такое издание не найти, так как книга была выпущена в 2010 году ограниченным тиражом в 500 экземпляров и разошлась по библиотечным фондам населённых пунктов Ямала.