«Тюменнефтегаз» оказал помощь животным. Фото предоставлено "КП".

К Всемирному дню защиты животных, который отмечается в начале октября, сотрудники компании «Тюменнефтегаз» провели акцию «Лохматое чудо».

Фото предоставлено "КП".

День защиты животных в современном мире – это не просто календарная дата, а колоссальное международное движение, охватившее большое количество городов и стран. Сотрудники «Тюменнефтегаза» не остались в стороне и организовали благотворительную акцию, в которой смог поучаствовать каждый желающий.

Работники предприятия собрали более 12 килограммов сухого корма, различных лакомств, витаминов и других предметов, необходимых питомцам. Всё это было передано в фонд помощи бездомным животным «Потеряшки».

Фото предоставлено "КП".

Справка:

Благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» действует в Тюмени с 2007 года. В «Потеряшках» всегда актуальная база данных по потерянным, найденным и пристраиваемым домашним животным Тюмени. Помочь «Потеряшкам» может каждый желающий любым доступным способом: взять на передержку собаку или кошку, оказать транспортные услуги, купить что-то необходимое питомцам.