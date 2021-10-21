Число умерших на 21 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 15 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 21 октября 2021 года в Тюменской области. Число умерших на 20 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 15 человек и составило 2 214.

За минувшие сутки зарегистрировано 318 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 67488); 148 человек выздоровели (за весь период —57231); 45 детей заболели (из общего числа заболевших); 30 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 31783 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 639765 человека, полный курс прошли 597158.

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 036 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 131 164 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 227 389 летальных исходов, выздоровели 7 091 607 человек.