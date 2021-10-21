В Тюменской области несколько дней подряд держится антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В Тюменской области несколько дней подряд – антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области несколько дней подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки заразившихся прибавилось на 318 человек и составило 67 488.

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 036 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 131 164 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 227 389 летальных исходов, выздоровели 7 091 607 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменили все спортивные мероприятия до конца ноября. Под перенос попали региональные чемпионаты и первенства.