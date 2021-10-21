В Тюмени 62-летний пенсионер уехал из санатория на угнанной «Газели» и устроил 5 ДТП. Скриншот из видео.

В Тюмени 62-летний пенсионер с Ямала, отдыхавший в одном из местных санаториев, угнал незапертую «Газель» с территории здравницы и устроил сразу пять ДТП. Жителя Нового Уренгоя удалось задержать сотрудникам ГИБДД, на помощь им пришли очевидцы.

Они и рассказали, что в районе перекрестка Перекопской и Чернышевского в областном центре пожилой мужчина остановился и стал требовать у водителя автобуса нож, заявив, что в городе есть «плохие люди». Потом он стал прыгать на проезжающие мимо машины и даже пытался залезать в окна.

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции сообщили, что северянин был трезв, но находился явно в неадекватном состоянии.