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Общество21 октября 2021 11:06

В Тюмени 62-летний пенсионер уехал из санатория на угнанной «Газели» и устроил 5 ДТП

Буйного мужчину задержали сотрудники ГИБДД и очевидцы
Сергей Швецов
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В Тюмени 62-летний пенсионер уехал из санатория на угнанной «Газели» и устроил 5 ДТП. Скриншот из видео.

В Тюмени 62-летний пенсионер уехал из санатория на угнанной «Газели» и устроил 5 ДТП. Скриншот из видео.

В Тюмени 62-летний пенсионер с Ямала, отдыхавший в одном из местных санаториев, угнал незапертую «Газель» с территории здравницы и устроил сразу пять ДТП. Жителя Нового Уренгоя удалось задержать сотрудникам ГИБДД, на помощь им пришли очевидцы.

Они и рассказали, что в районе перекрестка Перекопской и Чернышевского в областном центре пожилой мужчина остановился и стал требовать у водителя автобуса нож, заявив, что в городе есть «плохие люди». Потом он стал прыгать на проезжающие мимо машины и даже пытался залезать в окна.

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции сообщили, что северянин был трезв, но находился явно в неадекватном состоянии.