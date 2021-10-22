Тюменка топором «порубила» машину сожителя после бытового скандала. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что ему повредили автомобиль «Пежо». Мужчина рассказал, что днем возвращался домой после ссоры с сожительницей, когда обнаружил на своем авто повреждения. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали безработную 49-летнюю сожительницу потерпевшего. Вечером в день совершения преступления между возлюбленными произошла ссора на бытовой почве, в результате которой мужчина ушел из дома.

– Подозреваемая вышла во двор своего дома по переулку Молодогвардейцев, и топором нанесла несколько ударов по машине сожителя, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемой отделом дознания ОП № 7 возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.