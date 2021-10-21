На тюменской «трассе смерти» в массовом ДТП погибли два человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 408-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло серьезное массовое ДТП. Здесь столкнулись Toyota Rav 4 и два большегруза Volvo.

Водитель японской иномарки стал обгонять один из грузовиков, для чего выехал на встречку. Машина задела большегруз, его также повело на встречную полосу движения. Там он лоб в лоб столкнулся с другим грузовиком.

– Погибли два человека: 43-летняя пассажирка Toyota, жительница Омской области, и 59-летний водитель Volvo, проживающий в городе Сухой Лог Свердловской области. Ему через несколько дней должно было исполниться 60 лет, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Травмы получили и 66-летний водитель Toyota, житель Омска, и 50-летний водитель второго большегруза Volvo. Движение по федеральной трассе было частичного ограничено и осуществлялось в реверсивном режиме, передает «МегаТюмень».