В Тюмени автобусы зимой будут ездить на дачи. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени автобусы зимой будут ездить на дачи. Транспортное обеспечение СНТ в областной столице не зависит от времени года, автобусы ездят туда круглый год.

– С завершением дачного сезона снижается пассажиропоток. Поэтому на садоводческих направлениях меняется расписание и вместимость автобусов. Освободившийся состав перераспределяется на наиболее загруженные городские маршруты, – сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Таким образом, транспорт по 22 маршрутам, обслуживающим садовые общества города, продолжит курсировать ежедневно на протяжении всей зимы.

Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт», на сайте и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).