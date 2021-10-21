Рок-группа «Буерак» выступит в Тюмени на сцене «Дома печати».

13 ноября в Тюмени пройдет концерт рок-группы «Буерак». Поводом для встречи станет новый, пятый по счету, альбом «Компактные откровения», который музыканты презентуют на сцене Дома печати, а также вечные хиты – любимые треки из твоего плейлиста.

«Буерак» – короли ироничного шоу-бизнеса, самые верные в России представители постпанка и экспериментов над ним. С 2014 года парни прошли путь от главной мем-группы до тотемных героев нового отечественного инди. Держась отстраненно от всех трендов, они до сих пор сохраняют актуальность и идентичность.

Не пропусти! Встречаемся 13 ноября в Доме печати (ул. Осипенко, 81), начало в 20.00.

Купить билеты онлайн можно по этой ссылке.

Подробности – в группе в соцсети «ВКонтакте».

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