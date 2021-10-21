При регистрации бизнеса в МФЦ теперь можно открыть расчетный счет в Сбербанке

При регистрации бизнеса в МФЦ теперь можно открыть расчетный счёт в Сбербанке. Фото - Сбер.

Предприниматели Тюменской области при регистрации ИП или ООО в офисах МФЦ могут подать заявку на открытие расчётного счета в Сбербанке. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали руководители двух компаний – заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев и директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк совместно с партнёрами создаёт комфортные условия для представителей бизнеса. Теперь предприниматели региона могут зарегистрировать свой бизнес и открыть расчетный счет Сбербанка в офисах МФЦ в режиме одного окна. Это позволяет клиентам, которые только начинают свой путь в бизнесе, экономить самый ценный ресурс – время, которое они могут потратить на текущую предпринимательскую деятельность. В настоящее время совместно с партнёром рассматриваем возможность по расширению сервисов для бизнеса, предоставляемых в офисах МФЦ.

На текущий момент линейка пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает четыре предложения – «Лёгкий старт», «Набирая обороты», «Полным ходом» и «ВЭД без границ». Они сформированы на основе анализа поведенческой модели предпринимателей малого бизнеса и помогают экономить на транзакциях.

Александр Нагибин, директор ГАУ ТО «МФЦ»:

– Мы стараемся сделать так, чтобы посещение центров «Мои Документы» для жителей нашего региона было наиболее полезным. Взаимодействие с партнерами позволяет нам повышать качество предоставления государственных и муниципальных услуг и расширять возможности. Забота о предпринимателях – важный аспект. Получение нескольких услуг в режиме одного окна сократит время запуска бизнеса. А это немаловажно для развития предпринимательской деятельности в области.

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