Погода на 22 октября 2021 года в Тюмени: вечером, возможно, пройдет дождь

В Тюмени вечером, возможно, пройдет дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Вечером, возможно, пройдет дождь.

Температура воздуха ночью минус 6, днем ожидается плюс 2. Вечером столбики термометров покажут плюс 3 градуса. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: «Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт». Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах – следующее лето будет сухим.