В Тюменской области откроют еще один моногоспиталь. Фото - google.com.

В Тюменской области откроют еще один моногоспиталь. Решение связано с эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение.

– В ближайшее время развернут стационар – санаторий «Светлый» в Ялуторовске. Он уже работал в качестве моноинфекционного учреждения, – сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

В настоящее время в регионе развернуто 16 моногоспиталей. Совсем недавно снова заработал и «Градостроитель» – первый в России моногоспиталь для заболевших коронавирусом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области ограничения, введенные с целью недопущения распространения COVID-19, продлили до 31 декабря 2021 года. Теперь в области будут действовать QR-коды, а несовершеннолетним горожанам, желающим посетить торговые центры, нужно будет захватить с собой взрослого.