Группа «ГРОТ» выступит в Тюмени с новым EP.

На площадке клубного ресторана «Максимилианс» 7 ноября свой новый EP и уже полюбившиеся фанам хиты представит рэп-группа «ГРОТ». С программой #ТанцеватьПридется парни отыграют большой концерт, который зарядит толпу эмоциями, которых всем нам не хватает в такое непростое время.

#ТанцеватьПридется – это скачок к противоположному от акустики краю эмоциональной шкалы. В чистом виде энергия, необходимый шторм, как освобождение от всего залежалого, пыльного, прелого. Шторм, после которого внутри ощущаешь себя прозрачным, так легко думается и дышится.

Не пропусти! Встречаемся 7 ноября в «Максимилиансе» (ул. 50 лет Октября, 8Б), начало в 19:00.

Купить билеты онлайн можно по этой ссылке.

Подробности – в группе во «ВКонтакте».

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