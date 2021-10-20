В Тюмени еще не решили, вводить локдаун или нет

Однако QR-коды уже ввели Фото: Мария Толстихина

Вопрос о введении локдауна в Тюменской области еще не рассматривали. Об этом сообщили сегодня, 20 октября, в региональном Оперативном штабе.

Напомним, в Тюменской области ограничения, введенные с целью недопущения распространения COVID-19, продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации правительства региона.

Теперь в области будут действовать QR-коды, а несовершеннолетним горожанам, желающим посетить торговые центры, нужно будет захватить с собой взрослого