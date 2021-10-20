Нерабочие дни в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Решение о введении выходных дней принял президент России Владимир Путин Фото: Мария Толстихина

Нерабочие дни в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут сопровождаться сохранением заработной платы. Решение о введении выходных дней принял президент России 20 октября. Дополнительные дни вводиться не будут.

– В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября рабочие, – рассказали в региональном оперштабе.

Как будут работать учреждения здравоохранения, школы и детсады в эти дни, пока не известно. Однако уже появилась информация о том, что режим повышенной готовности продлили и даже ужесточили.

Напомним, ранее Владимир Путин дал право региональным властям продлить число нерабочих дней, если того требует эпидемиологическая ситуация.