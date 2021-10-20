Дорожные службы Тюмени подготовили к сильному снегопаду. Фото: Тюмень - наш дом

Дорожные службы Тюмени подготовили к сильному снегопаду. Непогоду прогнозируют в четверг, 21 октября.

– В этот период опасные участки – путепроводы, съезды с мостов, подъемы и спуски, перекрестки – обрабатываются противогололедными материалами, чтобы предотвратить скользкость на дорогах. На уборку первого снега готовы выйти 160 единиц спецтехники и более 130 дорожных рабочих, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве автомобилистам напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Тем, кто этого еще не сделал, рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменский общественный транспорт переходит на зимнее расписание 1 ноября. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс». Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах.