Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 15:02

Жителю Заводоуковска, насмерть забившему жену, грозит 15 лет тюрьмы

Расследование уголовного дела продолжается
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителю Заводоуковска, насмерть забившему жену, грозит 15 лет тюрьмы.

Жителю Заводоуковска, насмерть забившему жену, грозит 15 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Заводоуковска. Мужчина жестоко избил свою супругу, она умерла.

Трагедия произошла 16 октября в комнате общежития на улице Заводской. Во время очередного конфликта со своей 41-летней супругой, который произошел на бытовой почве, подозреваемый нанес ей множественные удары по голове и телу. Через несколько дней от полученных травм женщина скончалась.

– В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, Ему грозит до 15 лет тюрьмы, – сообщили в региональном СКР.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.