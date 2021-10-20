Жителю Заводоуковска, насмерть забившему жену, грозит 15 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Заводоуковска. Мужчина жестоко избил свою супругу, она умерла.

Трагедия произошла 16 октября в комнате общежития на улице Заводской. Во время очередного конфликта со своей 41-летней супругой, который произошел на бытовой почве, подозреваемый нанес ей множественные удары по голове и телу. Через несколько дней от полученных травм женщина скончалась.

– В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, Ему грозит до 15 лет тюрьмы, – сообщили в региональном СКР.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.