Тюменский общественный транспорт переходит на зимнее расписание 1 ноября. Фото: Вадим Бегун

Тюменский общественный транспорт переходит на зимнее расписание 1 ноября. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

– Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах. Автобусы по маршрутам № 32, 36, 36к, 97, 100, 119, 120к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы, – отметили в компании.

Актуальное расписание автобусных маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт». В ближайшее время обновленные таблички с зимним расписанием появятся и на остановочных пунктах.