В Тюмени 21 октября 2021 года отключат пять светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет у дома № 10/1 на улице Олимпийской, с 9.00 до 17.00 – у школы № 39 на Велижанском тракте, на перекрестке улиц Щербакова и Тимуровцев, на перекрестке улиц Щербакова и Тимуровцев (вторая очередь) и на пересечении улиц Щербакова и Коммунальников.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.