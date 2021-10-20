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Общество20 октября 2021 14:07

В Тюмени у коллекционера изъяли 1 500 ценных для России артефактов

К тому же суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей
Сергей Швецов
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В Тюмени у коллекционера изъяли 1 500 ценных для России артефактов.

В Тюмени у коллекционера изъяли 1 500 ценных для России артефактов.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 44-летнего Гая Першинга. Мужчину признали виновным в совершении сделок с археологическими предметами с нарушениями.

Напомним, что оперативники заявились в музей частных коллекций 2 июля 2021 года и изъяли 1 588 археологических объектов. Согласно выводам археологической экспертизы, они представляют собой представляющую научную и культурно-историческую ценность для Российской Федерации коллекцию.

– Мужчина пояснял, что все предметы археологии принадлежат ему. С 2005 года он формировал музейный фонд посредством скупки, обмена, приобретения в дар исторических артефактов. Каких-либо подтверждающих документов о совершении сделок с предметами археологии он не представил, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В итоге у Першинга конфисковали всю огромную коллекцию и оштрафовали на пять тысяч рублей.

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