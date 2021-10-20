Число заболевших на 20 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 316 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 20 октября 2021 года в Тюменской области. Число заболевших увеличилось на 316 человек и составило 67 170.

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.