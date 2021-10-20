В Тюмени задержали пьяного водителя детского центра с трясущимися руками. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени утром автоинспекторы задержали 62-летнего водителя автобуса «Газель Некст», который сел за руль в нетрезвом состоянии. Мужчину отстранили от управления транспортом.

– Его выдали тремор рук и запах алкоголя изо рта. Утром мужчина прошел предрейсовый медицинский осмотр у доктора, который не заметил признаков опьянения, лишь измерив давление. Как пояснил сам водитель, накануне он пил водку, а медика прошел «потихоньку в маске», – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выяснилось, что автобус принадлежит одному из местных детских центров. Пассажиров в нем не было – горожанин как раз ехал за ними. К счастью, его вовремя остановили.