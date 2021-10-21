Хитрый тюменец застрелил кабана, ослепив его фарами, но не ушел от штрафа

Тюменец застрелил кабана, ослепив его фарами. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию села Ярково поступила информация, что в охотничьем угодье вблизи села Покровское кто-то застрелил кабана. В ходе объезда территории егерь заметил автомобиль, затем услышал выстрелы, злоумышленник успел скрыться.

Оперативники задержали в Тюмени ранее судимого 31-летнего мужчину и изъяли у него ружье, автомобиль, на котором он передвигался, и одежду. Выяснилось, что житель областного центра не смог оформить разрешение на добычу кабана и решил сделать это незаконно.

– Зная прикормленное место, охотник ночью приехал в лес, отследил кабана, ослепил его фарами авто и застрелил. Услышав звуки приближающегося вездехода, подозреваемый не успел загрузить тушу животного и скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время мужчина свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.