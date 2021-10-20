В Тюменской области продавец древесины получил от клиента бруском по затылку из-за плохого качества товара. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию села Бердюжья Тюменской области поступило сообщение от медика, что 64-летнему местному жителю оказана медпомощь. Врачи диагностировали у потерпевшего ушибленную рану затылочной части головы.

Участковый задержал 45-летнего жителя села Окунево. Выяснилось, что потерпевший встретился с подозреваемым на автодороге Бердюжье – Уктуз, чтобы продать ему доски. Однако предоставленная потерпевшим древесина тому не понравилась, между мужчинами возник конфликт.

– В ходе словесной перепалки задержанный схватил деревянный брусок и нанес продавцу удар по голове, причинив легкий вред его здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.