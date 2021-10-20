Народное голосование в конкурсе авторов-исполнителей «Шансон – не сон» в самом разгаре.

Народное голосование в конкурсе авторов-исполнителей «Шансон – не сон» в самом разгаре!

Пока профессиональное жюри отслушивает песни и выбирает победителя, у вас есть возможность выбрать победителя в народном голосовании! Голосование за народного победителя проходит на сайте radiovtyumeni.ru до 08.11.2021

В этом году конкурс собрал самых ярких жанровых исполнителей со всей страны: Тюмень, Сочи, Ханты-Мансийск, Москва и т. д.

Напомним, что песня победителя по мнению жюри и победителя народного голосования попадет в ротацию Радио Шансон Тюмень. В состав жюри в этом году вошли представители музыкальной редакции и профессиональные артисты.

14 ноября на гала-концерте будут объявлены имена победителей. Концерт состоится в Баварском клубном ресторане «Максимилианс».

Следите за ходом конкурса, знакомьтесь с участниками, все самые интересные подробности на нашем сайте radiovtyumeni.ru

Генеральный партнер проекта: Стоматология «Ультра-Дент» | Тюмень

Главный гость: Шинтоп shintop72.ru

Главный гость: Складской комплекс «Сибирский на Барабинской» sibirskiy.ru

Подробнее о сроках проведения конкурса и призах на сайте radiovtyumeni.ru