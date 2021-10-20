Сбербанк поддержал открытие Центра оценки и развития управленческих компетенций в Тюмени. Фото - Сбер.

Сбербанк стал одним из партнеров Центра оценки и развития управленческих компетенций, который открылся базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Центр станет местом для взаимодействия студентов, представителей власти региона и работодателей. Инициатором проекта выступила автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

Центр – это платформа, где студенты сначала пройдут оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций (soft skills) по специальным метрикам, разработанным АНО «Россия – страна возможностей», а затем через специальные программы стажировок у ведущих работодателей – партнеров проекта займутся их развитием.

Это позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда. В свою очередь, выпускники, прошедшие оценку и подготовку в Центре компетенций, получат подтверждение в виде цифрового сертификата, который будет приниматься всеми работодателями. Работодатель же получит доступ к базе данных и сможет привлекать молодые кадры с определенными требуемыми компетенциями.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Тюменский государственный университет – наш стратегический партнер и важнейший поставщик кадров: на данный момент 68 процентов сотрудников Западно-Сибирского отделения имеют диплом ТюмГУ. Конечно, мы рады, что на базе именно этого вуза заработал один из первых в стране центров оценки и развития управленческих компетенций. Это значит, что на работу к нам будут приходить более адаптированные к корпоративной жизни молодые специалисты. Будучи партнером центра мы, с одной стороны, помогаем студентам раскрыть свой потенциал, с другой – готовим для себя сотрудников с сильными надпрофессиональными навыками. Это важная задача и большая честь для Сбера как одного из ведущих работодателей страны.

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