Тюменца, который не знал, куда платить штраф, арестовали на 7 суток. Фото: Ольга Крыльцова

В Бердюжском районе мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, установленный законом. Он признался, что не знал, куда надо платить.

– Гражданину постановлением мирового судьи за оскорбление другого лица был назначен штраф в размере трех тысяч рублей, который он не оплатил. Мужчине разъяснили порядок его уплаты, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании Денис вину признал. Ему назначили наказание в виде 7 суток административного ареста.