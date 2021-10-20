Смог от природных пожаров в Тюмень идет из Свердловской области. Фото: Вадим Бегун

Источником задымления в Тюмени 20 октября являются природные пожары в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

– Согласно данным со снимков космомониторинга, смог от природных пожаров в Тюмень идет из Свердловской области, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что около села Аманадское в Тюменском районе действует ландшафтный пожар на площади 10,0 га. На его тушении задействованы силы и средства Тюменской авиабазы – 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Восточном административном округе Тюмени (створ улиц Федюнинского и Широтной) 18 октября отбирали пробы воздуха. В Центре гигиены и эпидемиологии Тюменской области провели исследования и определили, что в пробах превышения вредных веществ нет.