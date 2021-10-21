Погода на 21 октября 2021 года в Тюмени: синоптики обещают сильный дождь со снегом

В Тюмени синоптики обещают сильный дождь со снегом. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 октября, вечером в Тюмени возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Сильный дождь, который будет идти ночью, утром сменится на сильный дождь со снегом. Во второй половине дня он ослабнет и к вечеру закончится.

Температура воздуха ночью около нуля, днем ожидается плюс 2 – 1. Вечером столбики термометров покажут минус 2 – 5 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советует серьезно отнестись к подготовке к зиме.