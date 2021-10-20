Тюменских тиктокеров оштрафовали за езду в багажнике авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени ночью автоинспекторы остановили «Ладу Гранту», пассажиры которой ехали не на своих местах – если конкретней, то в багажнике. Сотрудникам ГИБДД пришлось оштрафовать молодых людей, которые оказались тиктокерами – они снимали ролик для популярного приложения.

– 21-летнего водителя привлекли к ответственности за перевозку пассажиров вне кабины и за незаконную тонировку. Темную пленку, нарушающую ГОСТ, автомобилист не стал снимать, поэтому ему выдали требование об устранении нарушения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Кстати, ранее водителя уже два раза штрафовали за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля. А вот 18-летнюю девушку и ее 19-летнего спутника привлекли к ответственности за езду в машине с непристегнутыми ремнями безопасности.