В Тюменской области всего лишь 1,5% привитых жителей заразились коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тюменской области всего лишь 1,5% вакцинированных жителей заразились коронавирусом, при чем заболевание протекало в легкой форме. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кстати, на 19 октября в регионе привито 633 тысячи человек, из них более 591 тысячи прошли полный курс вакцинации.

По словам специалистов, после прививки есть вероятность заболеть, но даже если это случится, заболевание проходит легче и без осложнений. Однако гражданам необходимо помнить, что антитела вырабатываются только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата. Поэтому меры профилактики стоит соблюдать даже после вакцинации: продолжать носить маски, следить за гигиеной рук и сохранять социальную дистанцию.

Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах и мобильных пунктах вакцинации.