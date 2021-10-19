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Происшествия19 октября 2021 16:05

Молодой тюменец хранил дома более 300 граммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Фото: УМВД России по Тюменской области

Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тюмени полицейские изъяли у местного жителя 1996 года рождения более 300 граммов конопли. Запрещенное растение горожанин выращивал на приусадебном участке в специально оборудованной теплице.

– Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в хозяйственных постройках высушенное наркосодержащее растение. По результатам проведенной экспертизы, изъятое – конопля массой 355 граммов, – сообщили в УМВД России по Тюменской области.

В свое оправдание молодой человек сообщил, что собранный урожай планировал применять в личных целях, не собираясь его распространять. Однако это не помогло тюменцу избежать ответственности.

Сейчас парень обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.