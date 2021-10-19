Тюменка, ударившая сожителя ножом из-за ревности, отделалась условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор в отношении 49-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Все началось 11 сентября 2020 года, когда обвиняемая поссорилась со своим гражданским мужем.

- В порыве ревности тюменка ударила мужчину ножом в левое бедро, повредив вену. Мужчину привезли в ОКБ № 2, где ему сделали операцию, - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Оказавшись на скамье подсудимых, женщина полностью признала вину, раскаялась и сообщила, что ею руководила ревность. Также она извинилась перед потерпевшим.

Учитывая эти обстоятельства, суд приговорил тюменку к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев.