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Происшествия19 октября 2021 15:27

Тюменка, ударившая сожителя ножом из-за ревности, отделалась условным сроком

Мужчине пришлось перенести операцию
Марина Прохорова
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Тюменка, ударившая сожителя ножом из-за ревности, отделалась условным сроком

Тюменка, ударившая сожителя ножом из-за ревности, отделалась условным сроком

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор в отношении 49-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Все началось 11 сентября 2020 года, когда обвиняемая поссорилась со своим гражданским мужем.

- В порыве ревности тюменка ударила мужчину ножом в левое бедро, повредив вену. Мужчину привезли в ОКБ № 2, где ему сделали операцию, - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Оказавшись на скамье подсудимых, женщина полностью признала вину, раскаялась и сообщила, что ею руководила ревность. Также она извинилась перед потерпевшим.

Учитывая эти обстоятельства, суд приговорил тюменку к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев.