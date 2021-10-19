В Тюмени откроют выезд из Тюменской слободы на Московский тракт. Фото - ГУС ТО.

В Тюмени уже с 1 ноября могут открыть выезд из «Тюменской слободы» на Московский тракт. Сейчас рабочие укатывают щебеночный слой и заканчивают прокладку сетей электроснабжения, после чего приступят к монтажу опор освещения и укладке верхнего слоя дорожного покрытия

– Подрядная организация «Пышмаавтодор» столкнулась с рядом сложностей. Через газовую магистраль, которая попала в границы дороги, голубое топливо получают около девяти тысяч абонентов в Тюменском районе. Для выноса трубы привлекли специализированную подрядную организацию, которая выполнила работы по переустройству газопровода без отключения газа, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Новая дорога будет иметь три полосы движения: одна – на въезд с Московского тракта, две – на выезд из «Тюменской слободы».