Тюменцы узнали о преимуществах приставки Wink+. Фото предоставлено "КП".

На сегодняшний день приобретено более 1 600 ТВ-приставок Wink+ для просмотра онлайн-кинотеатра. Популярность платформы объяснять не приходится: видеотека сервиса содержит качественный и разнообразный контент.

Так, по словам местной жительницы Эльвиры Валитовой, которая ведет активный образ жизни (проводит тренировки в фитнес-клубе, а также работает в студии по наращиванию ресниц мастером-преподавателем), вечером хочет просто отдохнуть. Wink приходит на помощь – со своей огромной коллекцией самого разнообразного контента.

Фото предоставлено "КП".

– Очень нравится услуга «Управление просмотром»: можно зайти в архив и посмотреть фильм, который вчера шел или поставить на паузу и поговорить по телефону с подружкой. Для любителей спорта есть раздел с онлайн-тренировками для домашних занятий спортом, – рассказывает о преимуществах сервиса женщина.

Отметим, что приставка Wink+ с операционной системой Android подключается по Wi-Fi и работает в любом месте, где есть интернет. Гаджет можно брать с собой хоть куда: в поездку, на дачу и даже в гости. При подключении к новой сети он продолжит работать со всем доступным абоненту контентом.

Приставка оснащена видеосервисом Wink с более 300 ТВ-каналами и тысячами фильмов. С Bluetooth-пультом (c голосовым управлением) смотреть ТВ будет еще удобнее. Встроенный гироскоп осуществляет навигацию на экране при помощи курсора. Приставку можно разместить в любой части квартиры или дома. Благодаря Bluetooth, сигнал сработает даже на расстоянии до 10 метров от ТВ-приставки.

Фото предоставлено "КП".

– Кроме большого количества каналов, приставка делает доступными и современные игры, а также позволяет установить любимые приложения, например, YouTube. Wink+ поддерживает просмотр фильмов в качестве 4K и HD, на основе истории просмотров пользователя искусственный интеллект формирует персональные предложения. Существует два способа покупки оборудования: приставку Wink+ можно приобрести за полную стоимость или оформить рассрочку, – прокомментировал заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Дмитрий Пампушка.

Компания продолжает развитие инфраструктуры связи в Тюменской области. В 2021 году цифровой провайдер построил в регионе почти 500 километров оптики, обеспечив доступ к цифровым сервисам еще нескольким тысячам жителей региона.