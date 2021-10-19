В Тюмени водителя-наркомана, насмерть сбившего девочку на Избышева, отправили в колонию на пять лет.

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу о ДТП на улице Избышева, которое произошло 17 февраля 2021 года. Под колесами автомобиля «Фольксваген-Поло» оказалась семилетняя девочка, она не выжила.

– Мужчина в состоянии наркотического опьянения на авто с фарами двигался по улице и сбил ребенка, переходившего дорогу. С места происшествия он скрылся. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признал вину в ДТП. Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На 3 года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцу, сбившему насмерть девочку, грозит до 12 лет тюрьмы. Прокурор взял расследование дела на свой контроль.