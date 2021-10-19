В Тюменской области – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки COVID-19 заразились 309 человек (всего – 66 854).

По информации оперативного штаба региона, на 10 октября 2021 года зафиксировано 22 смерти пациентов с ковидом (всего – 2 186), 142 человека выздоровели (за весь период –56 938), 43 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 31 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 30 794 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 633 030 человек, полный курс прошли 591 536.

За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 015 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 060 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 225 325 летальных исходов, выздоровели 7 040 481 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из-за роста заболевших коронавирусом и увеличения числа погибших от ковида в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление с подписью главного санитарного врача региона Галины Шарухо опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.