В Тюмени вакцинировались от коронавируса более половины сотрудников ТПАТП №1. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени вакцинировались от коронавируса более половины сотрудников ТПАТП № 1. Ежедневно водители и кондукторы получают маски, а также антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса.

– Для всех сотрудников автотранспортных предприятий проводятся инструктажи по профилактике вирусных инфекций. При первых признаках инфекции сотрудник отстраняется от работы и направляется в медицинскую организацию, – сообщил гендиректор компании Роман Шулепов,

По словам кондуктора Алены Морозовой, она перенесла обе прививки хорошо, без побочных эффектов: «Первую поставила 4 марта, ровно через полгода прошла ревакцинацию. С прививкой чувствую себя защищенной».

Тюменцев просят: если вы стали свидетелем нарушения режима, сообщите об этом на горячую линию МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).