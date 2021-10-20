Дочь приглашала компанию друзей: у тюменской семьи похитили из квартиры золотые изделия. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что у нее кто-то украл ювелирные изделия на сумму около 200 тысяч рублей. Кража произошла из квартиры потерпевшей без взлома и видимых повреждений окон и дверей.

Оперативники определили круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления, и задержали безработного 18-летнего местного жителя. Оказывается, дочь заявительницы, пользуясь отсутствием родителей, приглашала компанию друзей к себе в гости.

– В течение двух недель злоумышленник, пользуясь невнимательностью подруги, четырежды незамеченным проник в одну из комнат, где из комода похитил девять золотых изделий: кольца, серьги, браслет и цепь. Украденное он сдал в один из городских ломбардов, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.