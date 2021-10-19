В Тюмени проведут горячую линию по вопросам горячего питания школьников. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени проведут горячую линию по вопросам горячего питания школьников. Специалисты городского департамента образования ответят на вопросы родителей 21 октября с 14.00 до 17.00.

– По телефону (3452) 56-13-51 можно будет получить информацию о работе электронной системы учёта питания, об основных принципах составления меню для школьников, об организации родительского контроля в образовательных учреждениях и по другим актуальным вопросам, – отметили в ведомстве.

В настоящее время в столовых общеобразовательных учреждений города питаются более 100 тысяч учащихся. Напомним, что с 1 сентября 2020 года все ученики 1 – 4 классов получают один стандартный обед бесплатно. С 2017 года в тюменских школах работает электронная система учёта питания. С её помощью ребёнок и родители выбирают один из двух вариантов комплексного меню с учетом предпочтений школьника. Кроме того, в системе предусмотрен выбор блюд из дополнительного меню (завтраки, обеды, полдники).