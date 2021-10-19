По следам Раскольникова: в Ишимском районе мужчина зарубил топором 68-летнюю женщину

В Ишимском районе мужчина зарубил топором 68-летнюю женщину. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 67-летнего жителя села Мизоново Ишимского района. Мужчину подозревают в убийстве пожилой супруги.

Трагедия произошла вечером 17 октября. Подозреваемый проснулся дома и не нашел жену. Вооружившись топором, он пошел искать ее и обнаружил спящей у друзей.

– Он нанес 68-летней потерпевшей множественные рубленые раны головы и рук. Женщину госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается.